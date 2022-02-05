Зеленский обратился к сборной Украины по мини-футболу после поражения от России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter обратился к сборной своей страны по мини-футболу после поражения от россиян в полуфинале чемпионата Европы.

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала мини-футбольного Евро 17 лет. Верим, что путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине!» — написал Зеленский.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о поведении украинских фанатов.