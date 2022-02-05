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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Фетисов о поведении фанатов на матче Россия — Украина: приехали, чтобы провоцировать

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о поведении украинских фанатов на полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу против сборной России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В спорте много всего происходит — политические оскорбления, оскорбления команд. Когда идут разные беды, чего только не наслушаешься. Эти горе-болельщики специально приехали, чтобы провоцировать. Чем больше мы будем о них говорить, тем больше таких ситуаций будет. Наши ребята молодцы, бились до конца! А про остальных надо забыть», — сказал Фетисов.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Косенко высказался об итогах матча против команды России в полуфинале чемпионата Европы.

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