Кожевников назвал правильным предложение КХЛ не доигрывать сезон

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал предложение Континентальной хоккейной лиги не доигрывать сезон. Его слова передает «Чемпионат».

«Правильное предложение КХЛ. Меньше контактов — меньше болезни. Конечно, из-за досрочного завершения регуляризация нарушается спортивный принцип. Но решили вот так, ничего не изменить. Здоровье — тоже важная вещь», — сказал Кожевников.

Ранее сообщалось, что 16 участников Кубка Гагарина предлагают определить по проценту набранных очков от максимально возможных, так как команды провели разное количество матчей.

Напомним, 15 января КХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за резкого роста зараженных коронавирусом.

Окончательное решение о возобновлении сезона будет принято после 10 февраля.