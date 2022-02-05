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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Тренер сборной Украины прокомментировал поражение от России на ЧЕ по мини-футболу

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»/QAZSPORT TV/YouTube

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко высказался об итогах матча против команды России в полуфинале чемпионата Европы. Его слова передает официальный сайт Ассоциации футзала Украины.

«Это большой опыт, и он очень полезен нашей команде, ведь и игроки, и я как тренер раньше не проходили так далеко в финальных стадиях. Сегодня мы играли в полуфинале чемпионата Европы. Поэтому я надеюсь, что и этот опыт, и тот ажиотаж, который мы создали своими выступлениями, повлияют на развитие футзала в Украине, и еще больше людей обратят внимание на футзал, больше детей будет заниматься им, и это даст определенный толчок для развития этого вида спорта», — сказал Косенко.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об атмосфере вокруг матча между сборными России и Украины.

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