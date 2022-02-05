Колосков рассказал, за счет чего Россия обыграла Украину на ЧЕ по мини-футболу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о победе сборной России над Украиной в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, передает «РБ Спорт».
«Такие концовки принято называть валидольными. Я очень сильно переживал. Тактически российская сборная сыграла грамотно. Заслуженная победа», — сказал Колосков.
Сборная России одержала победу со счетом 3:2.
Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.
У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.
На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.
Ранее игрок сборной Украины по мини-футболу Евгений Серый извинился за поражение от России в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.