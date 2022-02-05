Колосков рассказал, за счет чего Россия обыграла Украину на ЧЕ по мини-футболу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о победе сборной России над Украиной в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, передает «РБ Спорт».

«Такие концовки принято называть валидольными. Я очень сильно переживал. Тактически российская сборная сыграла грамотно. Заслуженная победа», — сказал Колосков.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее игрок сборной Украины по мини-футболу Евгений Серый извинился за поражение от России в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.