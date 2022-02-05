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Александр Емельяненко опубликовал новый философский пост

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@alexemelyanenko/Instagram

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко опубликовал новый философский пост в Instagram.

«Пусть правосудие течет как река, праведность — как непересыхающий поток», — написал Емельяненко.

Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В мае 2015 года был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram предупредил подписчиков о злоумышленниках, которые под его именем рассылают сообщения с обещанием разыграть полмиллиона рублей.

«Кто увидит такую рекламу — кидайте жалобу. Это мошенники! Мой гив завершен», — предостерёг подписчиков Александр.

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