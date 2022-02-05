Экс-игрок «Спартака» Глушаков отреагировал на победу России над Украиной на ЧЕ по мини-футболу

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от победы сборной России над Украиной в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

«3:2. В финале. Россия», — написал Глушаков в Instagram.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее игрок сборной Украины по мини-футболу Евгений Серый извинился за поражение от России в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу

«Огромное спасибо всем болельщикам. У футзала такой поддержки не было никогда. На трибунах постоянно был ажиотаж. Хотим извиниться за результат. Он не такой, как все ожидали», — сказал Серый.