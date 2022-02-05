Губерниев об украинских болельщиках на ЧЕ по мини-футболу: это преступники

Журналист Дмитрий Губерниев высказался об украинских болельщиках, которые присутствовали на матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу против России, передает Metaratings.ru.

«Есть замечательные украинские болельщики, а есть быдлоты, вот на матче и были быдлоты. Это преступники, достойные наследники фашистов. По другому их тяжело назвать», — сказал Губерниев.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее игрок сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился мнением о поведении украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы.