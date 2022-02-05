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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Игрок сборной Украины извинился за поражение от России в 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу

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Oliver Hardt - UEFA/Getty Images

Игрок сборной Украины по мини-футболу Евгений Серый извинился за поражение от России в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, передает Football.ua.

«Огромное спасибо всем болельщикам. У футзала такой поддержки не было никогда. На трибунах постоянно был ажиотаж. Хотим извиниться за результат. Он не такой, как все ожидали», — сказал Серый.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее игрок сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился мнением о поведении украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы.

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