Самедов о поведении украинских болельщиков: мне противно такое комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос о поведении украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы против России, передают «Известия».

«Провокации болельщиков? Я даже не хочу ничего говорить про этих людей. Мне противно комментировать такое», — сказал Самедов.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее игрок сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился мнением о поведении украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы.