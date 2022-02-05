Телеведущий Соловьев: украинские болельщики обидели футбольного бога

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал поведение украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу против России, передает «РБ Спорт».
«Думаю, украинцы погубили сами себя. Когда устраиваешь на трибуне такое, ты пытаешься обидеть футбольного бога. Наши забили потрясающий третий гол», — сказал Соловьев.
Сборная России одержала победу со счетом 3:2.
Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.
У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.
На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.
Ранее игрок сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился мнением о поведении украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы.