Телеведущий Соловьев: украинские болельщики обидели футбольного бога

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал поведение украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу против России, передает «РБ Спорт».

«Думаю, украинцы погубили сами себя. Когда устраиваешь на трибуне такое, ты пытаешься обидеть футбольного бога. Наши забили потрясающий третий гол», — сказал Соловьев.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее игрок сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился мнением о поведении украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы.