Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В НАТО заявили, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время 02:28
Игрок сборной Украины извинился за поражение от России в 1/2 финала ЧЕ... 02:27
США восстановят исключения из санкций в отношении иранской ядерной сделки 02:23
Во Франции отклонили резолюцию о предоставлении убежища Ассанжу 02:00
Самедов о поведении украинских болельщиков: мне противно такое комментировать 01:54
В Минпромторге анонсировали первые коммерческие поставки самолетов... 01:49
Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины 01:45
Агент Миранчука рассказал, почему его клиент не перешел в «Лацио» 01:42
Раскрыт возраст самой пожилой невесты в Москве 01:24
Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста в попытках «контролировать и манипулировать» 01:16
Бесплатная ставка 2000 р.

Телеведущий Соловьев: украинские болельщики обидели футбольного бога

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
«Россия-1»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал поведение украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу против России, передает «РБ Спорт».

«Думаю, украинцы погубили сами себя. Когда устраиваешь на трибуне такое, ты пытаешься обидеть футбольного бога. Наши забили потрясающий третий гол», — сказал Соловьев.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее игрок сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился мнением о поведении украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть