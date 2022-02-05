Российский игрок в мини-футбол Шаяхметов об украинских болельщиках: может, она затаили обиду

Игрок сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился мнением о поведении украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы, передает «Чемпионат.com».

«Если они кричат, значит, они слабее. Мы же против Украины ничего не имеем. Может, они затаили обиду. Но за что — не понимаю. Пусть кричат. Это их право. Главное, что мы в финале», — сказал Шаяхметов.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России над Украиной (3:2) в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.