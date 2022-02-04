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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Комментатор полуфинала ЧЕ по мини-футболу рассказал о поведении украинских фанатов

Комментатор Белый: включили интершум, чтобы заглушить выкрики украинских фанатов

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Комментатор Аркадий Белый объяснил, почему на трансляции полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной (3:2) пришлось включить интершум.

«Во время матча я слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам даже пришлось включить интершум, чтобы заглушить эти выкрики. Это отвратительно, но к футболистам это никакого отношения не имеет — никакого хамства на поле не было.

В этом смысле мне стыдно за сборную Украины. Самое ужасное, что это может ударить по самой сборной. УЕФА это просто так не оставит. Уверен, что наша напишет протест», — приводит слова Белого «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что украинские болельщики скандируют националистические лозунги на матче с Россией на ЧЕ.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

В другом полуфинале турнира португальцы сыграют с Испанией. Финал состоится 6 февраля.

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