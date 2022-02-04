Зеленский отреагировал на поражение Украины от России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную страны по мини-футболу после поражения от России в полуфинале чемпионата Европы.

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим — путь к финалу будет намного короче. Вы — наши герои! Слава Украине!» — написал Зеленский в Twitter.

Матч закончился победой россиян со счетом 3:2. У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

В другом полуфинале турнира португальцы сыграют с Испанией. Начало встречи в 22.00 по московскому времени. Финал состоится 6 февраля.

Ранее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев поделился мнением о поведении украинских болельщиков во время полуфинала чемпионата Европы.