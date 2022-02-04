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Агент Миранчука объяснил, почему игрок не перешел в «Дженоа»

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Официальный сайт «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент российского хавбека итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему игрок не перешел в «Дженоа».

«Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Дженоа» и «Аталанты».

«Дженоа» готов был взять в аренду Алексея с правом выкупа. Однако у игрока сомневался в правильности такого решения ― соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь к новым требованиям наставника ― аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб», — цитирует агента «Чемпионат.com».

В текущем сезоне Миранчук выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что Миранчук не покинул клуб из Бергамо из-за позиции главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

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Футбол. Чемпионат Италии
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