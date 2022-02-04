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Полуфинал ЧЕ по мини-футболу Россия — Украина могут прервать

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Украинские болельщики получили предупреждение во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Фанаты скандируют политические кричалки. В случае, если болельщики украинской команды продолжат выкрикивать неспортивные лозунги, арбитры могут прервать матч 1/2 финала Евро.

После первого тайма впереди российская команда — 2:1.

Сборная России пробилась в полуфинал европейского первенства, взяв верх над командой Грузии со счетом 3:1. В свою очередь, украинцы оставили за бортом турнира сборную Казахстана, одержав победу 5:3.

Сборная России один раз становилась чемпионом Европы — в 1999 году. Также российская команда пять раз выигрывала серебряные медали европейского первенства и три раза — бронзовые. В свою очередь, сборная Украины дважды — в 2001 и 2003 годах — становилась финалистом континентального турнира.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики скандируют националистические лозунги на матче с Россией на ЧЕ.

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