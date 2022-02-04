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«Проблема была только в нем»: Обамеянг рассказал о конфликте с тренером «Арсенала»

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Global Look Press

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своем конфликте с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. Его слова передает Mundo Deportivo.

В середине декабря Обамеянг лишился капитанской повязки и с тех пор ни разу не сыграл за лондонский клуб.

«Я думаю, что проблема была только в нем, он принял решение. Я не могу сказать много, я не был счастлив, вот и все. Все произошло вот так. Я был не очень счастлив, но оставался спокоен, вот и все», – сказал Обамеянг.

Ранее сообщалось, что Обамеянг разорвал контракт с «Арсеналом» и перешел в «Барселону».

32-летний габонский форвард подписал трудовое соглашение с «блауграной» до лета 2025 года. Сумма отступных за него составляет €100 млн.

Стоит отметить, что в контракте игрока есть пункт о том, что он вправе покинуть клуб 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 встречах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €15 млн.

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Футбол. Чемпионат Испании
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