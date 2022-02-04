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Египет вышел в финал Кубка Африки, обыграв Камерун в серии пенальти

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РИА Новости

Сборная Египта в полуфинале Кубка африканских наций одержала победу над командой Камеруна.

Матч завершился со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался Египет — 3:1. Нападающий Венсан Абубакар забил первый пенальти, но следующие три попытки футболисты Камеруна реализовать не смогли.

Отметим, что в конце второго тайма главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш получил две желтые карточки и был вынужден удалиться в подтрибунное помещение.

В финале египтяне встретятся с национальной командой Сенегала. Камерун в матче за третье место сыграет с Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций проходит с 9 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является национальная команда Алжира, которая в решающем матче прошлого розыгрыша обыграла сборную Сенегала со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что как минимум семь человек погибли во время давки на матче между сборными Камеруна и Коморских островов.

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