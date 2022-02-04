Хабиб назвал сильную сторону Макгрегора

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast отметил высокий уровень вех своих соперников, подчеркнув хорошую психологическую подготовку ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Все мои оппоненты были крутыми. И Конор тоже. У него была мощная психологическая подготовка. Это тоже важная сторона единоборств», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом одержал победу над Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее Хабиб рассказал, почему не состоялся реванш против Макгрегора.