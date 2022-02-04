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Хабиб рассказал, почему не состоялся реванш против Макгрегора

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Reuters

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast ответил, почему не состоялся реванш с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я думаю, он был рад сдаться в первом бою. Что было бы, если бы рефери не оказался рядом? Они не предлагали мне реванша с ним. UFC даже задавался вопросом: Почему ты должен с ним драться снова? Он должен выиграть несколько боев, ты также должен выигрывать. Тогда, может быть, мы и организуем рематч. Но сейчас ты уничтожишь его за один раунд, и он снова похлопает. Поэтому в реванше смысла нет», — сказал Хабиб.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом одержал победу над Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее Нурмагомедов заявил, что был мотивирован личностью Макгрегора.

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