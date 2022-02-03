Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Ойлерз». Примечательно, что «Эдмонтон» в начале первого периода повел со счетом 3:0, однако позволил соперникам сравнять счет, после чего забросил еще две шайбы.

Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов набрал одно очко, забросив третью шайбу своей команды и сравняв счет. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин участия в матче не принял из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» был вынужден произвести замену вратаря по ходу матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».

С первых минут игру в воротах «столичных» начал российский вратарь Илья Самсонов. Однако за первые пять минут первого тайма «Вашингтон» пропустил три шайбы — отличились Леон Драйзайтль, Эвандер Кейн и Коннор Макдэвид. Место Самсонова, который за пять минут игры отразил один бросок по своим воротам из четырех, занял Финикс Копли.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — Эдмонтон Ойлерз» — 3:5

0:1 — Драйзайтль (Сеси, Маклауд). 01:30;

0:2 — Кейн (Кит, Сеси). 03:01;

0:3 — Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 05:07;

1:3 — Эллер (Шульц), 07:36;

2:3 — Шири (Фегервары, Бекстрём), 29:16:

3:3 — Кузнецв, 42:48;

3:4 — Ньюджент-Хопкинс (Хайман), 55:57;

3:5 — Ньюджент-Хопкинс (Кейн, Кит), 58:55.