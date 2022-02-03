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Петр Ян — о карьере: менеджер говорит, чтобы я дрался, пока не поседею

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Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян рассказал о своих планах на продолжение спортивной карьеры, передает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что пока не планирует завершать профессиональную карьеру, поскольку у него есть силы и желание продолжать.

«В принципе еще не стар, но уже не молод. Думаю, еще повыступаем, посмотрим, как пойдет. Саят сказал, что останавливаться нельзя, не разрешает, говорит, буду драться, пока не поседею. До 32 лет? Ну да, возраст хороший.

Пока все отлично, нужно только более профессионально подходить к делу, ответственно готовиться, подбирать правильных спарринг-партнеров и команду», — заявил Ян.

9 апреля Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представила обновленный рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. Возглавляет список лучших спортсменов Камару Усман — чемпион промоушена в легком весе.

Российский боец Петр Ян вошел в десятку лучших, заняв девятую строчку. Занимавший ранее девятое место Стипе Миочич опустился на десятое. Брэндон Морено, уступивший Дейвисону Фигейреду и потерявший титул чемпиона наилегчайшего веса, потерял сразу три места — теперь он 13-й, а Фигейреду — 12-й.

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