Российские фанаты набросились на украинскую гимнастку после ее слов о России

Российские болельщики атаковали Instagram украинской художественной гимнастки Анны Ризатдиновой после ее скандальных высказываний в адрес российских спортсменок.

Украинка в своем интервью обвинила Россию в нечестной борьбе еще со времен Алины Кабаевой, а также раскритиковала россиянку Яну Кудрявцеву, усомнившись в ее серебряной медали, которую та завоевала на Олимпийских играх в 2016 году. На той же Олимпиаде Ризатдинова стала третьей.

Комментарии приводит Sport24.

ulie_semenova: Очень жаль, что спустя столько времени у вас так и не нашлось других поводов заявить о себе.

saratovskaiat: Господи, когда ты уймешься со своим третьим местом. Видеть и слушать противно: в каждом интервью ноешь, что за повороты и за ношение предметов тебе золота не дали.

antonova_0109_: Что ж вы такая завистливая! Вы не Яну опорочили, а себя грязью облили. Фу! Теперь клеймо завистливой тетки приклеится к вам навсегда в гимнастическом мире. Живите с этим.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Яна Кудрявцева ответила на обвинения украинки Анны Ризатдиновой, которая обвинила Россию в нечестной конкуренции.

«Я очень горжусь своим серебром Олимпиады. Советую тебе гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок. Начинающим гимнасткам советую с уважением относиться к своим соперникам», — написала Кудрявцева в Instagram.