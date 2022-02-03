Форвард «Спартака» Соболев рассказал, как справился с хейтом из-за отсутствия голов

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как сумел справиться с негативом болельщиков из-за отсутствия голов, передает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Соболев не мог забить на протяжении двух месяцев — 30 июля он оформил гол в ворота самарских «Крыльев Советов», а в следующий раз сумел отличиться только 3 октября в матче с грозненским «Ахматом».

«Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это все», — поделился футболист.

Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 29 января 2020 года на правах аренды, а спустя несколько месяцев подписал полноценный контракт с красно-белыми.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 23 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сразятся с ЦСКА. Также «Спартак» продолжает выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира российский клуб вышел с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер, а ныне технический координатор футбольного клуба «Спартак-Москва» Артем Ребров поделился впечатлениями от первого месяца работы с новым главным тренером Паоло Ваноли. По его словам, тренировочные занятия у итальянского специалиста более интенсивные, чем у его предшественника Руя Витории.