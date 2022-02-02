Загитова назвала три своих самых любимых блюда

Российская фигуристка Алина Загитова назвала три блюда, которые она могла бы есть до конца жизни.

«Я, наверное, ела бы суши, сашими — это в одно, что-нибудь из сладкого, потому что я безумная сладкоежка, и борщ», — сказала Загитова, отвечая на вопросы подписчиков Instagram Olympics.com.

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что олимпийский комитет России в своем Instagram опубликовал видеозапись того, как фигуристки национальной российской команды Анна Щербакова и Александра Трусова заселяются в олимпийскую деревню. Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 1 февраля.

31 января пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех членов олимпийской сборной, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.