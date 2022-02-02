Овечкин продлил серию без очков до четырех матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил серию матчей без очков до четырех игр.

Четвертой встречей стал матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз», который закончился победой «столичных» в овертайме. Итоговый счет игры — 4:3, а победную шайбу забросил российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

Ранее стало известно, что Овечкин является главным претендентом на приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги («Харт Трофи»). Россиянин набрал наибольшее количество баллов по итогам половины сезона — 74. Сообщается, что 12 из 16 опрошенных проголосовали за первое место капитана столичной команды. Второе место занимает хоккеист «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (43 бала). На третьей строчке — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (42).

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 45 играх.

Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал включение своего одноклубника — российского форварда Евгения Кузнецова — в состав Матча звезд. Кузнецов заменит защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в составе Столичного дивизиона. Для форварда это мероприятие станет вторым в карьере, в первый раз он принял участие в Матче звезд в 2016 году.