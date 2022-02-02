Овечкин и Кросби повторили рекорд НХЛ, встретившись друг с другом в 61-й раз

Канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторили рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очных матчей между двумя первыми номерами драфта.

В данные минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном». Для Кросби и Овечкина эта очная встреча стала 61-й в рамках регулярного чемпионата. Достижение ранее принадлежало Дени Потвину (первый номер драфта-1973) и Мелу Бриджмену (№ 1 в 1975 году).

Овечкин был выбран первом номером на драфте в 2004 году, а Кросби стал первым номером на год позже.

В матче «Пингвинз» и «Кэпиталз» завершился первый период, счет пока равный — 2:2.

Ранее сообщалось, что журналист The Star Кевин Макгрэн высоко оценил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он отметил, что сейчас российский форвард — один из претендентов на получение приза самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.