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«Зенит» попал в топ-10 клубов мира по тратам на трансферы зимой

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Английский «Ньюкасл» потратил больше всех клубов во всем мире на покупку новых футболистов в завершившееся зимнее трансферное окно — 2022, сообщает портал Transfermarkt.

Клуб, который не так давно купил инвестиционный фонд Саудовской Аравии, потратил на трансферы этой зимой €102,1 млн. На втором месте по этому показателю находится «Ювентус» (€97,7 млн), замкнула тройку лидеров по тратам на игроков «Барселона» (€55 млн).

В топ-10 клубов, которые потратили больше всех в мире, вошла одна российская команда — петербургский «Зенит» расположился на девятой позиции в этом рейтинге. В это зимнее трансферное окно петербуржцы потратили €27,15 миллиона евро, приобретя троих игроков. Бразильский нападающий Юри Алберто был куплен у «Интернасьонала» за €20 млн, защитник Арсен Адамов — у «Урала» за €5 млн, а нападающий Иван Сергеев — у «Крыльев Советов» за €2,15 млн.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) после 18 туров «Зенит» идет на первой строчке в турнирной таблице, набрав 38 баллов.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Данил Круговой назвал отличия между наставником петербургского клуба Сергеем Семаком и главным тренером сборной России Валерием Карпиным в плане тренировочного процесса.

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Футбол. Чемпионат России
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