Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России создадут отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы 02:06
В Госдуме назвали «клоунадой» решение Украины установить причины «потери»... 01:59
Президент Гвинеи-Бисау заявил о попытке госпереворота 01:48
Вирусолог рассказал, где вероятнее всего заразиться COVID-19 01:46
Один штраф в России могут поднять в 40 раз 01:43
Жители России стали больше пить водки 01:32
ОКР показал, как Трусова и Щербакова заселялись в олимпийскую деревню 01:31
Астрономы готовятся увидеть слияние гигантских черных дыр через 100 дней 01:23
США не стали исключать допуск российских инспекторов на военные базы НАТО 01:20
Небензя обвинил Киев в невыполнении минских соглашений 01:14
Бесплатная ставка 2000 р.

Медведев назвал теннисиста, с которым ему неприятно играть

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, с каким соперником ему неприятно встречаться на корте.

Спортсмен признался, что ему неприятно играть с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Ауг.

«Кого я могу назвать. Баутиста-Агут. Не знаю, стоит ли мне это говорить. Но это, в принципе, правда. С ним мне неприятно играть», — сказал Медведев в коротком интервью блогеру Николаю Полупанову. Видеозапись разговора с теннисистом опубликована в TikTok kolya_lucker.

Медведев и Баутиста-Ауг встречались трижды, и все матчи завершились победой представителя Испании. Впервые они сыграли на хардовом турнире ATP-250 в Пуне (Индия) (6:3, 6:4). Вторая встреча состоялась в рамках четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати в 2020 году (6:1, 4:6, 3:6). Третий раз испанец обыграл Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами— 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев высказался по поводу словвторой ракетки мира Даниила Медведева. Во время проигранного финала Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем российский спортсмен резко реагировал на реакцию австралийской рублики, а после матча выступил с пронзительной речью.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть