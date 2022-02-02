Медведев назвал теннисиста, с которым ему неприятно играть

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, с каким соперником ему неприятно встречаться на корте.

Спортсмен признался, что ему неприятно играть с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Ауг.

«Кого я могу назвать. Баутиста-Агут. Не знаю, стоит ли мне это говорить. Но это, в принципе, правда. С ним мне неприятно играть», — сказал Медведев в коротком интервью блогеру Николаю Полупанову. Видеозапись разговора с теннисистом опубликована в TikTok kolya_lucker.

Медведев и Баутиста-Ауг встречались трижды, и все матчи завершились победой представителя Испании. Впервые они сыграли на хардовом турнире ATP-250 в Пуне (Индия) (6:3, 6:4). Вторая встреча состоялась в рамках четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати в 2020 году (6:1, 4:6, 3:6). Третий раз испанец обыграл Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами— 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев высказался по поводу словвторой ракетки мира Даниила Медведева. Во время проигранного финала Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем российский спортсмен резко реагировал на реакцию австралийской рублики, а после матча выступил с пронзительной речью.