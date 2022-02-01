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Чемпионка UFC рассказала, как ее обидел Хабиб Нурмагомедов

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venezuelanvixen/Instagram

Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе, Джулианна Пенья рассказала о том, как ее задел российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

«Я видела, как на пресс-конференции Хабибу задали вопрос, и он полностью принизил мою победу – это разбило мне сердце. Я подумала: «Чувак, ты просто разбиваешь мне сердце. Я же от тебя без ума! Ты серьезно?» Он сказал: «Если это вершина женского дивизиона, это посмешище». Было не очень приятно, скажу я вам. Хабиб, я это не оценила!» — сказала Пенья на подкасте Джо Рогана.

Последний бой Пенья провела на турнире UFC 269, где встречалась с представительницей Бразилии Амандой Нуньес. Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года и лишилась одного из своих чемпионских поясов.

Пенья — американский боец смешанных боевых искусств, выступающая под эгидой UFC в женской легчайшей весовой категории. Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе. Занимает четвертую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от женской весовой категории.

Ранее сообщалось, что Оливейра на русском обратился к Хабибу после победы над Порье на UFC 269.

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