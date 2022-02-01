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Песков о финале Australian Open: пять часов феерии тенниса

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта. Медведев молодец, но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один. Поэтому поздравим Надаля», — приводит слова Пескова ТАСС.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее третья ракетка мира Александр Зверев ответил, смотрел ли финал Australian Open между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.

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