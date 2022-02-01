Тренер сборной Украины по мини-футболу высказался о возможном матче с Россией

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко высказался о возможном сопернике в полуфинале чемпионата Европы.

Напомним, в четвертьфинале украинцы обыграли команду Казахстана со счетом 5:3. В полуфинале подопечные Косенко сыграют с победителем матча Россия — Грузия.

«Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает именно та команда, которую ты вроде бы хотел видеть в соперниках, потом возникает определенный недонастрой и другие моменты.

Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а просто будем смотреть матч всей командой», — приводит слова специалиста официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Матч Россия — Грузия состоится 1 февраля. Начало в 19:00 по московскому времени.

В другом полуфинале португальцы, обыгравшие Финляндию (3:2), померятся силами с сильнейшим в противостоянии Испания — Словакия.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене. Турнир стартовал 19 января и продлится до 6 февраля. Действующим чемпионом соревнований является национальная команда Португалии.

Ранее защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о том, как бы сыграли Россия и Украина в стыковых матчах чемпионата мира — 2022, если бы их не разводила ФИФА.