Украинец Ордец рассказал о хейте после переезда в Россию

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о хейте, который обрушился на него после переезда из Украины в Россию.

«Все давно успокоились. Только первые полгода присылали гадости. Я понимал, почему это происходило. И осознавал, что главное — не вестись и не реагировать. Ну, пишут и пишут — не от большого же ума», — приводит слова украинца «СЭ».

29-летний защитник перешел в «Динамо» летом 2019 года. На счету игрока пять забитых мячей в 67 матчах за бело-голубых. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 19 встречах.

После 18 туров «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 36 очков. Следующий матч «Динамо» проведет 26 февраля против подмосковных «Химок». Встреча пройдет на «Арене Химки».

Ранее Иван Ордец поделился мнением о том, как бы сыграли Россия и Украина в стыковых матчах чемпионата мира — 2022, если бы их не разводила ФИФА.