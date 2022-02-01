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«Манчестер Юнайтед» удалил с сайта все товары с упоминанием арестованного Гринвуда

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Jon Super/AP

«Манчестер Юнайтед» удалил со своего сайта все товары, связанные с английским форвардом Мэйсоном Гринвудом, который подозревается в побоях и изнасилованиях.

Профиль Гринвуда все еще доступен на сайте клуба, однако связанные с ним товары отсутствуют. По запросу фамилии англичанина выдается сообщение, что ни одного товара не найдено.

Напомним, 30 января девушка нападающего модель Гарриет Робсон опубликовала в своем Instagram фотографии с разбитой губой и синяками на теле. Она заявила, что Гринвуд избил ее и изнасиловал. Позже «МЮ» отстранил 20-летнего игрока от занятий с командой.

Гринвуд является воспитанником манкунианцев и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии, за которую провел один матч.

Ранее сообщалось, что Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и побоях.

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Футбол. Чемпионат Англии
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