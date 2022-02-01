Защитник «Динамо» Ордец рассказал, что отличает сборную Украины от России

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о том, как бы сыграли Россия и Украина в стыковых матчах чемпионата мира, если бы их не разводила ФИФА.

«Хотел бы, чтобы Россия и Украина сыграли друг с другом в стыковых матчах ЧМ-2022? Скорее да. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Может быть, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

Сейчас Украина победила бы Россию. Да и год назад бы тоже победила. Потому что есть стиль и система. Не скажу про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать».

У Шевченко очень сильный штаб. Мы каждую тренировку и матч выстраивали систему. В некоторых играх могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России. Однако сейчас у россиян тоже очень хороший тренер», — приводит слова украинца «СЭ».

Напомним, 24 марта сборная Украины сыграет в полуфинале стыкового турнира с Шотландией. Победитель в финале сразится с сильнейшим в паре Уэльс — Австрия. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Также 24 марта в «Лужниках» пройдет встреча между сборными России и Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по мини-футболу может встретиться с Россией в полуфинале чемпионата Европы.