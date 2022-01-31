Надаль: у людей ложные представления о Медведеве

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над Даниилом Медведевым в финале Australian Open высказался о человеческих качествах россиянина. Его слова передает L.

«У людей ложные представления относительно образа Даниила Медведева. Я говорю это от чистого сердца. В раздевалке, один на один, он очень добрый, неравнодушный и спокойный человек, с которым я легко лажу. Я его очень уважаю, он – великий чемпион», — сказал Надаль.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Надаль прокомментировал свою победу над Медведевым.