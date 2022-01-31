Газизов: «Спартак» не ожидал, что я крепким окажусь, думали, что по шапке дадут, я побегу

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой иск в адрес московского клуба. Его слова передает «Матч ТВ».

«Зарема имеет право высказывать свое мнение, но один раз ее уже уличили, Дима Попов. Мне зачем это делать? Что касается иска, то наверное, они не ожидали, что я крепким парнем окажусь. Думали, что по шапке дадут, я побегу. «Спартак» требует взыскать с меня 100 миллионов рублей? Я устал от этих цифр. Все думают: Газизов совсем с ума сошел — то он требует большие деньги, то у него их требуют. Я, конечно, не бедный человек, но хочу объяснить, что это просто цифры», — сказал Газизов.

Напомним, Газизов подал иск в суд с требованием признать расторжение контракта с красно-белыми недействительным. Также функционер потребовал восстановить его в должности гендиректора «Спартака».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен взыскать с Газизова более 100 млн руб.