Чалов покинул расположение ЦСКА для прохождения медосмотра в «Базеле»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов покинул расположение армейского клуба на сборах в Испании для прохождения медосмотра в швейцарском «Базеле». Об этом сообщает «Чемпионат».

Накануне стало известно, что арендное соглашение заключено до конца нынешнего сезона. Также известно, что у «Базеля» нет опции выкупа — по окончании аренды Чалов вернется в Москву.

В текущем розыгрыше чемпионата Швейцарии «Базель» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Также команда продолжает борьбу в еврокубках — в марте ей предстоят игры 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний форвард провел 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о переходе Чалова в «Базель».