Спортивный директор «Лацио» ответил на вопрос о переходе Миранчука из «Аталанты»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о возможном приобретении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнее зимнее трансферное окно. Слова функционера передает «Спорт-Экспресс».

«Ведутся ли сейчас переговоры по переходу Миранчука в «Лацио? Это неправда. В «Лацио» его не будет. Останется ли он в «Аталанте»? Не знаю. Это их игрок. Я его никогда об этом не спрашивал», — сказал Игли.

В текущем сезоне Алексей Миранчук выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее в «Аталанте» отреагировали на новость о переходе Миранчука в «Лацио».