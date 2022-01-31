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Лоза о поведении фанатов в финале Australian Open: козлы и говнюки

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Певец Юрий Лоза прокомментировал сова российского теннисиста Даниила Медведева о поведении болельщиков во время финала Открытого чемпионата Австралии. Слова Лозы передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась волевой победой Рафаэля Надаля в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«А когда было иначе? Когда-нибудь нас где-нибудь любили? В любой стране. Тем более в Австралии. Это одна из самых идиотских стран! Это стало понятно, когда они выгнали Джоковича. По поведению австралийцев по отношению к Джоковичу понятно, что они козлы! Говнюки, что с ними сделаешь! Всем теннисистам нужно было собраться и уехать на турнир в нормальные страны. А наш теннисист поехал играть к козлам», — сказал Лоза.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на поражение Медведева от Рафаэля Надаля.

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