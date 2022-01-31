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Тренер сборной по скелетону: мы предполагали, что кто-то может заболеть коронавирусом

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Reuters

Заслуженный тренер России, старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов высказался об исключении из состава олимпийской команды Никиты Трегубова и Владислава Семенова, заболевших коронавирусом. Он объяснил, почему они были заменены, а также признал, что в команде понимали: кто-то может заболеть.

«Контроль продолжается в течение прошедших 10 дней. В данный момент Никита Трегубов и Владислав Семенов его не прошли, получили положительные результаты тестов. Дедлайн у нас прошел 29 января, поэтому произошла замена.

Естественно, мы отреагировали с большим сожалением. Ребята весь год старались, готовились к этим Играм. Увы, мы ничего поделать не можем в данной ситуации. Все предполагали, что такое возможно, только не знали, с кем это может случиться», — сказал Алимов «Газете.Ru».

О положительных результатах тестов у Трегубова и Семенова объявила президент Федерации бобслея России Елена Аникина. Она также сообщила, что заболевших спортсменов заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

Ранее член сборной России по скелетону Елена Никитина выразила сожаление в связи с тем, что скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпийские игры-2022 в Пекине из-за коронавируса.

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