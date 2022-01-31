Скелетонистка сборной России рассказала о реакции команды на COVID у Семенова и Трегубова

Скелетонистка олимпийской сборной России, бронзовый призер Олимпиады-2014, четырехкратная чемпионка Европы Елена Никитина рассказала о том, как команда восприняла известие и положительных тестах на коронавирус у Никиты Трегубова и Владислава Семенова.

Она призналась, что все беспокоились о том, что кто-то еще может заразиться. Но на данный момент, подчеркнула Елена, у всех остальных членов сборной по бобслею и скелетону результаты тестов отрицательные.

«Переживания изначально есть, потому что Никита сдал положительный тест, наверное, еще неделю назад. А после этого Владислав Семенов добавился, и, конечно, все очень беспокоились. Каждый тест был очень волнительным — а мы их сдаем каждый день. Но сейчас на базе в Новогорске у нас заключительный день, мы сдали последние тесты перед вылетом, и у всех были отрицательные результаты. Надеюсь, что в дальнейшем все будет в порядке», — сказала Никитина «Газете.Ru».

Трегубов и Семенов из-за положительных тестов на коронавирус не смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине, хотя изначально они были включены в состав сборной. Трегубов является серебряным призером Олимпиады-2018, многократным призером чемпионатов мира и Европы. В Пекине их заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

Ранее сообщалось, что члены олимпийской сборной России по фигурному катанию сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом в Пекин для участия в Играх 2022 года.