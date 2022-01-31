Полузащитник сборной Дании Эриксен продолжит карьеру в «Брентфорде»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Брентфорде». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Трудовое соглашение с 29-летним хавбеком будет действовать до конца сезона-2021/22.

Напомним, что 12 июня 2021 года 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание и упал во время матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией. У игрока произошла остановка сердца. Первую помощь ему оказал капитан команды Симон Кьяер, затем подоспели врачи датской сборной, а позже дежурная бригада реаниматологов. Футболиста реанимировали и отправили в госпиталь. Позже в больнице Эриксену установили кардиостимулятор.

Ранее сообщалось, что медицинский штаб и персонал сборной Дании по футболу стали обладателями премии ФИФА Fair Play по итогам 2021 года.