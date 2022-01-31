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Тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко прилетит в Пекин с опозданием

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прилетит на Олимпийские игры 2022 года в Пекин с опозданием. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в настоящий момент специалист находится в Италии вместе со своим подопечным Александром Терентьевым, у которого обнаружена микротравма.

«Юрий Бородавко и Терентьев прилетят в Пекин позже. Сейчас они находятся в Италии. Причина – микротравма Терентьева», – сказал тренер группы Бородавко Артем Жмурко.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее пресс-атташе посольства США в Китае рассказал, что его страна не планирует проведения глобальной кампании по дискредитации пекинской Олимпиады.

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Олимпиада 2022
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