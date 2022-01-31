Российские биатлонисты пропустили тренировку в предолимпийском Пекине

Сборная России по биатлону не вышла на тренировочное занятие 31 января на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как сообщает источник, о плановом пропуске занятий ранее говорила Кристина Резцова, тренирующаяся по индивидуальному графику.

Напомним, что Евгения Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус и пропустит Игры-2022.

30 января Олимпийский комитет и Союз биатлонистов России подали запрос в оргкомитет ОИ-2022 в Пекине на вынужденную замену Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прилетит на Олимпийские игры 2022 года в Пекин с опозданием.