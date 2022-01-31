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Познер высказался о поведении болельщиков во время матча Медведева против Надаля

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российский журналист Владимир Познер высказался о поведении болельщиков во время финального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем, передает Sport24.

«Болели нормально. Считаю, спортсмен должен уметь игнорировать публику. В данном случае она вела себя нормально, под руку не орали. Болели за Надаля, и это я понимаю, почему бы и нет», — сказал Познер.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее экс-фигуристка Татьяна Навка обратилась к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его поражения в финале Australian Open от испанца Рафаэля Надаля.

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