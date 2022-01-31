Капризов обновил личный рекорд по очкам за сезон НХЛ

Форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов обновил личный рекорд по очкам за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты». В текущем сезоне Капризов набрал набрал 51 (27+24) очко.

Для россиянина это уже второй сезон в составе «Миннесоты». В своем дебютном матче против «Лос-Анджелеса» Капризов отдал две голевые передачи и забросил победную шайбу в овертайме, чем сходу поразил североамериканских болельщиков.

Ранее российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд своей команды — он быстрее всех перешагнул рубеж в 40 заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Сент-Луиса» россиянин отметился двумя голевыми передачами и одной заброшенной шайбой. Для него она стала сороковой во время выступления за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ.