Боксер Усик — Тайсону Фьюри: я тебя оседлаю

Украинский боксер Александр Усик обратился в сториз Instagram к британцу Тайсону Фьюри.

«Я тебя оседлаю так же», — сказал Усик, сидя верхом на лошади.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко призвал британского боксера Энтони Джошуа не отказываться от боя-реванша с украинским спортсменом Александром Усиком.