Экс-тренер «Спартака» Романцев рассказал, что он мог возглавить испанский клуб

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, что он мог возглавить испанский клуб «Депортиво» из Ла-Коруньи, передает «Спорт-Экспресс».

«При первой встрече президент клуба заявил, что я сделаю «Депортиво» чемпионом. Но через неделю я сообщил о своем отъезде. Я понял, что это все чужое, не мое», — сказал Романцев.

Романцев рассказал, что президент команды вручил ему проект контракта, заявив, что готов подписать его с ним в любое время.

Романцев тренировал «Спартак» в 1989–1995 и 1997–2003 годах, под его руководством команда один раз стала чемпионом СССР (1989) и восемь раз выиграла чемпионат России (1992–1994, 1997–2001). В 2003–2004 годах Романцев возглавлял подмосковный «Сатурн», а в 2004–2005 — столичное «Динамо».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев неоднозначно отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост наставника московского клуба.