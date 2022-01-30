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Червиченко о поражении Медведева: победил допинг

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Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Медведев немного увлекся с укороченными ударами. Они уже перестали работать в середине матча, и надо было с ними прекращать. Однако причина поражения не только в этом. Считаю, что человек в 35 лет не может на таком уровне проводить пятичасовой матч, и на шестом часу бежать быстрее, чем он бежал в начале, и точнее попадать. В теннисе важна концентрация.

Если бы к Надалю допустили серьезных медиков, и они взяли бы необходимые анализы, думаю, у них бы глаза на лоб вылезли. В данном матче победил допинг. Жестко? Имею право высказывать свое мнение. Или это только американцам позволено в отношении наших спортсменов?

У Медведева в конце постоянно сводило ноги? Медведев не может применять разные препараты, он же русский – его сразу проверят. А Надаль из другой цивилизации, ему все можно», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022.

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